NYT: Трамп может поругаться с Нетаньяху из-за позиции по Ирану

Трамп может поругаться с Нетаньяху из-за его позиции по мирному соглашению с Ираном.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп может столкнуться с разногласиями с премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне обсуждений возможного соглашения с Иран. Как сообщает The New York Times, напряженность между сторонами может усилиться по мере продвижения переговоров.

Отмечается, что израильский лидер, вероятно, будет избегать открытого конфликта с Вашингтоном, однако в закрытых обсуждениях может настаивать на более жесткой линии в отношении Тегерана. В частности, речь может идти о давлении на Иран в рамках переговоров и даже о сохранении военного сценария как возможного варианта.

По мнению эксперта Института Ближнего Востока Натана Сакса, Нетаньяху стремится уменьшить давление со стороны США, при этом не отказываясь от своих военных целей, включая действия в Ливан.

Ранее сообщалось, что Трамп перед публичным объявлением о временном прекращении авиаударов по Ирану получил от Нетаньяху обязательство придерживаться условий прекращения огня.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше