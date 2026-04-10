NYT: Трамп может поругаться с Нетаньяху из-за позиции по Ирану

Отмечается, что израильский лидер, вероятно, будет избегать открытого конфликта с Вашингтоном, однако в закрытых обсуждениях может настаивать на более жесткой линии в отношении Тегерана. В частности, речь может идти о давлении на Иран в рамках переговоров и даже о сохранении военного сценария как возможного варианта.
По мнению эксперта Института Ближнего Востока Натана Сакса, Нетаньяху стремится уменьшить давление со стороны США, при этом не отказываясь от своих военных целей, включая действия в Ливан.
Ранее сообщалось, что Трамп перед публичным объявлением о временном прекращении авиаударов по Ирану получил от Нетаньяху обязательство придерживаться условий прекращения огня.