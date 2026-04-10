На помощь туристам, которых искали на Камчатке, вылетел вертолет

Семеро путешественников из Санкт-Петербурга и Череповца не выходили на связь с 7 апреля. Как отмечали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, это опытные лыжники, имевшие опыт зимних походов, но у них нет палатки и спутникового телефона. Группа вышла в поход 28 марта. Третьего апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. Седьмого апреля их видели снегоходчики у водопада на реке Шумной, после этого связь пропала.