Президент Кубы поблагодарил Россию за танкер с нефтью

ГАВАНА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель на состоявшейся 9 апреля в Гаване встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым поблагодарил Россию за направление танкера с нефтью.
«Пользуясь случаем, хотим передать привет нашему дорогому другу президенту Владимиру Путину», — сказал Диас-Канель, его слова приводятся на странице администрации президента Кубы в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
«От имени [Коммунистической] партии, правительства и народа [Кубы] хочу выразить благодарность за топливо, которое нам направила Российская Федерация», — добавил кубинский президент. Как отмечается в сообщении его администрации, Диас-Канель назвал «этот акт весьма значимым и символичным, знаком того, что Куба не одинока».
По итогам встреч с кубинским руководством и проведения в Гаване межмидовских российско-кубинских консультаций Рябков подчеркнул, что Россия не собирается уходить из Западного полушария. Он также отметил, что для России кубинцы — это братья, и отношения с Островом свободы имеют для РФ особое значение, Россия не может бросить его на произвол судьбы.
Российский танкер «Анатолий Колодкин» доставил 31 марта в кубинский порт Матансас 100 тыс. тонн сырой нефти в качестве гуманитарной помощи карибской республике. Позже российские власти сообщили, что готовятся отправить второй танкер с топливом на Кубу.