Донской регион и Республика Беларусь укрепляют сотрудничество

Перспективные направления сотрудничества Ростовской области и Республики Беларусь обсудили 9 апреля в донском правительстве на встрече губернатора Юрия Слюсаря с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Российской Федерации Юрием Селивёрстовым.

Стороны отметили, что партнерство донского региона с Беларусью развивается по всем ключевым направлениям. Есть договоренности по укреплению взаимодействия в сферах транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и агропромышленного комплекса.

В частности, есть планы по обновлению парка общественного транспорта.

Донскому региону потребуется более 650 единиц нового подвижного состава. И долю парка может занять белорусская техника. Рассматривается тестовая эксплуатация подвижного состава (электробусы, зарядные станции и троллейбусы) производства Минского автомобильного завода.

Отдельная сфера — планы по созданию в донском регионе молочно-товарных комплексов. Возможно, за основу создания таких ферм будет взята белорусская модель.

«Наше совместное сотрудничество хорошо развивается. По каждому направлению у нас многолетнее, доверительное партнерство. Товарооборот между Ростовской областью и Республикой Беларусь почти 800 млн долларов, и можно дойти до 1 млрд», — сказал Юрий Селивёрстов.

Донской губернатор отметил устойчивую динамику развития двусторонних отношений.

Юрий Слюсарь сообщил, что на третий квартал этого года запланировано проведение 15-го заседания рабочей группы по развитию сотрудничества между донским регионом и Республикой Беларусь. Встреча пройдет в Ростовской области.

В сфере ЖКХ в апреле пройдет совместное совещание по водоснабжению и обращению с отходами. Участники намерены выработать конкретные шаги по внедрению белорусских практик и технологий в этих сферах.

Юрий Слюсарь пригласил белорусских партнеров принять участие в июне в форуме «Инновации в пищевой промышленности», который пройдёт в Ростове-на-Дону.

«Наша задача — перевести договоренности в конкретные контракты и проекты. Работаем на взаимовыгодной основе. Это новые рабочие места, обновление техники и рост экономики. А доверительные отношения с Беларусью — наша общая ценность, которую мы укрепляем шаг за шагом», — сказал Юрий Слюсарь.

Белорусская делегация в ходе визита на Дон побывала в открытом в прошлом году мультибрендовом центре.

Стороны договорились шире использовать возможности центра — например, как производственную площадку для базового обслуживания техники.

Дополнительной, но немаловажной составляющей выступает гуманитарная — образовательная — сфера. Ее тоже будут развивать: у нас 13 побратимских договоров, совместные патриотические и культурные мероприятия. Особенно это актуально в преддверии Дня Победы.

