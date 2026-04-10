В Австралии заявили, что местные жители платят за последствия конфликта в Иране

СИДНЕЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Решения о начале военного конфликта в Иране, принятые Вашингтоном, привели к нестабильности мировой экономики и росту издержек для жителей Австралии. Об этом заявил министр финансов страны, главный казначей Джим Чалмерс.
«Эти решения были приняты в Вашингтоне, но расплачиваются за них австралийцы», — сказал он, комментируя воздействие конфликта на Ближнем Востоке на экономику. «Австралийцы не выбирали эту войну и не принимали решений, которые к ней привели. Эти решения были изначально приняты американской стороной, однако их последствия в полной мере ощущают и жители Австралии», — подчеркнул глава Минфина, беседуя с журналистами.
По словам Чалмерса, действия США внесли элемент непредсказуемости и волатильности в глобальную экономику, что напрямую отражается на уровне жизни в Австралии. «Решения принимались за столом в Ситуационной комнате в Вашингтоне, а австралийцы собираются за кухонными столами, пытаясь понять, как за это платить», — отметил министр.
«С экономической точки зрения, с точки зрения стоимости жизни, завершение этой войны не приведет к быстрому облегчению», — предупредил Чалмерс.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. 7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходила примерно пятая часть мирового экспорта нефти. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары.