Замгубернатора Приангарья может возглавить Белгородскую область

IrkutskMedia, 10 апреля. Заместитель губернатора Иркутской области, генерал-майор Александр Шуваев рассматривается как основной кандидат на пост губернатора Белгородской области в случае возможной отставки действующего главы региона Вячеслава Гладкова. Об этом «Ведомостям» (18+) сказали два собеседника, близких к администрации президента. Ранее о возможном назначении военного также сообщали белгородские медиа.
Поводом для обсуждения возможной ротации называется сложная ситуация в приграничном регионе и завершение длительного периода работы действующего губернатора.
Напомним, Александр Шуваев стал участником второго потока федеральной программы «Время героев» в июне 2025 года. До назначения он проходил стажировку в органах власти Иркутской области, после чего принял решение продолжить работу в регионе на государственной службе. Наставником Шуваева в программе выступил лично губернатор Игорь Кобзев.
Новый заместитель главы региона имеет значительный военный опыт: он служил в Воздушно-десантных войсках и участвовал в специальной военной операции. За боевые заслуги Шуваев удостоен звания Героя России, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.
В правительстве региона Шуваев будет курировать направления, связанные с защитой интересов жителей Приангарья, поддержкой участников СВО и их семей, а также участвовать в реализации задач социально-экономического развития области.