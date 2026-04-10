Замгубернатора Приангарья может возглавить Белгородскую область

Напомним, Александр Шуваев стал участником второго потока федеральной программы «Время героев» в июне 2025 года. До назначения он проходил стажировку в органах власти Иркутской области, после чего принял решение продолжить работу в регионе на государственной службе. Наставником Шуваева в программе выступил лично губернатор Игорь Кобзев.