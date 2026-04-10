Эксперт Миршаймер: конфликт с Ираном стал для США войной на истощение

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Американо-израильская операция против Ирана превратилась в «войну на истощение», и Соединенные Штаты уже фактически потерпели в ней «шокирующее поражение». Такую точку зрения высказал 9 апреля американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«В случае с Ираном речь теперь идет о войне на истощение. И факт заключается в том, что мы (США — прим. ТАСС) не можем одержать победу в войне на истощение. Это просто невозможно», — убежден эксперт. «И, более того, здесь нет варианта выхода, кроме признания поражения. [Президент США Дональд] Трамп может выбраться из этого только таким способом. Фактически признав поражение», — считает специалист, выступивший на конференции, проведенной вашингтонским Арабским центром. На его взгляд, по сути, уже имеет место «шокирующее поражение Соединенных Штатов».
Развитие событий свидетельствует «о серьезной возможности того, что где-то в перспективе израильтяне применят против Ирана ядерное оружие», полагает Миршаймер. «Их (израильтян — прим. ТАСС) самый большой страх заключается в том, что Иран обретет ядерные вооружения. И, думаю, что, если израильтяне будут хотя бы подозревать, что Иран разрабатывает ядерные вооружения, то они сами применят ядерное оружие, чтобы не допустить получения Ираном потенциала ядерного сдерживания. Поскольку теперь ясно, что Израиль не в состоянии не допустить создание Ираном ядерного оружия за счет применения конвенциональных сил. Это не работает. Единственный имеющийся у них вариант действий — это ядерные вооружения», — заявил политолог. «И я считаю, что израильтяне применили бы ядерное оружие в такой ситуации», — повторил он. «Возможно, вы говорите себе: “Ну, США этого не допустят”. [Но] США не собираются не допускать этого», — прогнозирует Миршаймер.
Глава администрации США объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Хозяин Белого дома заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по Ирану не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана, посредник между сторонами, Шахбаз Шариф пригласил их на переговоры в Исламабад.