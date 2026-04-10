Эксперт Миршаймер: попытки нажима на Иран увенчаются обвалом мировой экономики

«Почти все карты на руках у них. Они находятся в по-настоящему сильном положении. Остановив судоходство в Ормузском проливе, они в состоянии обвалить всю мировую экономику. У них в руках невероятный рычаг влияния, последствия того, что уже случилось с мировой экономикой, будут опустошительными», — сказал эксперт о властях Ирана на конференции, проведенной вашингтонским Арабским центром. «Мы (США — прим. ТАСС) играем плохими картами. И последствием продолжения игры ими будет то, что мировая экономика полетит в пропасть», — убежден Миршаймер.
С его точки зрения, у Вашингтона нет возможности двигаться вверх по лестнице эскалации в случае с Ираном. «Основная проблема, с которой сталкивается президент [США Дональд] Трамп, и это нешуточная проблема, заключается в том, что у него нет возможности двигаться вверх по лестнице эскалации, поскольку иранцы в состоянии бить его на каждой ступени. Потому что они контролируют Ормузский пролив, потому что у них есть возможность разрушить страны ССАГПЗ (Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — прим. ТАСС). И, кстати, нанести также огромный ущерб Израилю. Есть веская причина, по которой израильтяне предпринимают все усилия для того, чтобы мы не знали, что происходит внутри их общества — в плане [последствий] ударов [иранских] ракет, как баллистических, так и крылатых», — заявил специалист.
Глава администрации США объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Хозяин Белого дома заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по Ирану не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана, посредник между сторонами, Шахбаз Шариф пригласил их на переговоры в Исламабад.