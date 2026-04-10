Эксперт Миршаймер: война с Ираном станет концом трансатлантических отношений

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Американо-израильская военная операция против Ирана станет концом трансатлантических отношений. С таким прогнозом выступил, отвечая на вопрос ТАСС, американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Последствия войны с Ираном вместе со всем, что произошло ранее и касалось Гренландии и Украины, означают, как я говорил, конец трансатлантических отношений», — заявил американский эксперт, комментируя воздействие операции США и Израиля на отношения Вашингтона с союзниками по Организации Североатлантического договора (НАТО).
Как он напомнил, «президент [США Дональд] Трамп будет оставаться у власти еще почти три года». «А он действует, как слон в посудной лавке. Предполагаю, что ни у кого на данном этапе уже нет никаких сомнений по этому поводу», — отметил специалист, выступавший на конференции, которая была проведена вашингтонским Арабским центром.
По его оценке, война с Ираном стала для США настоящим «фиаско». И американский лидер сейчас будет искать, на кого возложить за это ответственность, убежден Миршаймер. «И вы также понимаете, что президент Трамп теперь должен решить, на кого свалить вину за это фиаско. Потому что президент Трамп никогда не берет на себя ответственность ни за какие совершаемые глупости, всегда должен быть виноват кто-то другой. И я готов биться об заклад, что он обвинит премьер-министра [Израиля Биньямина] Нетаньяху, своих союзников по НАТО за то, что не спасли его в надлежащий момент. Он уже начал раскручивать историю о том, что мы могли бы победить в этой войне, если бы европейцы послали свой флот, чтобы помочь открыть [Ормузский] пролив. Я имею в виду, это смехотворный аргумент, но происходит именно это», — сказал политолог.
«Так что я ожидаю, что американо-европейские отношения, которые сейчас и без того отравлены, станут еще более отравленными», — подчеркнул Миршаймер.