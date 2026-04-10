ТАСС: около 100 зенитчиков ВСУ отправили из Николаева под Сумы в штурмовики

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Около 100 солдат и офицеров 201-й зенитно-ракетной бригады ВСУ отправили в Сумскую область для доукомплектования штурмовых групп. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Около 100 солдат и офицеров 201-й зенитно-ракетной бригады ВСУ (Николаев) отправили в Сумскую область, прикомандировав к 103-й отдельной бригаде теробороны, командование которой независимо от специальности военнослужащих доукомплектовало ими боевые и штурмовые группы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что бригада уже несет потери. «Капитан медицинской службы 201-й бригады Ю. Бережнюк был уничтожен “Северянами” (военнослужащими группировки войск “Север” ВС РФ — прим. ТАСС) прямо на линии боевого соприкосновения в районе села Будки», — отметили в силовых структурах.