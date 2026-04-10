Эксперт Линч: Израиль «вновь и вновь» бьет по АЭС в Бушере, играя с огнем

28 марта в Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщили, что Израиль и США в третий раз с момента начала операции нанесли удар по территории иранской АЭС «Бушер». ОАЭИ 4 апреля уточнила, что нанесен очередной удар по территории вблизи АЭС. Снаряд упал неподалеку от станции, погиб один из охранников, но основные объекты не были повреждены. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя произошедшее, подчеркнули, что удары по площадкам АЭС и прилегающим к ней территориям недопустимы, поскольку там располагается оборудование, критически важное для обеспечения ядерной безопасности.