Эксперт Линч: Израиль «вновь и вновь» бьет по АЭС в Бушере, играя с огнем

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Удары по атомной электростанции в Бушере наносит «вновь и вновь» Израиль, несмотря на то, что такие действия чреваты самыми серьезными последствиями для всей зоны Персидского залива, а не только Ирана. Такое мнение высказал 9 апреля профессор политологии Университета имени Джорджа Вашингтона Марк Линч.
«Однако мы говорим теперь о ряде вариантов исхода, при которых зона [Персидского] залива может превратиться в непригодную для проживания людей», — отметил эксперт, комментируя ход американо-израильской военной операции против Ирана на конференции, проведенной вашингтонским Арабским центром. По словам Линча, «Израиль бомбит реактор в Бушере вновь и вновь». «Радиоактивное заражение может распространиться через залив и превратить большинство этих площадей в буквальном смысле слова непригодные для жизни людей», — предупредил политолог.
Кроме того, напомнил он, в ходе войны США и Израиля против Ирана, начатой 28 февраля, имеют место и удары по опреснительным установкам. «Без воды жить невозможно», — констатировал в связи с этим Линч.
28 марта в Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщили, что Израиль и США в третий раз с момента начала операции нанесли удар по территории иранской АЭС «Бушер». ОАЭИ 4 апреля уточнила, что нанесен очередной удар по территории вблизи АЭС. Снаряд упал неподалеку от станции, погиб один из охранников, но основные объекты не были повреждены. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), комментируя произошедшее, подчеркнули, что удары по площадкам АЭС и прилегающим к ней территориям недопустимы, поскольку там располагается оборудование, критически важное для обеспечения ядерной безопасности.
На АЭС «Бушер» работают сотрудники Росатома. В настоящее время на станции остается около 128 этих специалистов. Порядка 500 их коллег было эвакуировано после начала США и Израилем операции против Ирана. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи потребовали 5 апреля «незамедлительно прекратить безрассудные и незаконные атаки» на находящуюся под гарантиями МАГАТЭ АЭС «Бушер».