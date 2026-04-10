Эксперт Парси: США и Иран не смогут заключить сделку

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Власти США и Ирана, вероятнее всего, не смогут достичь договоренностей относительно завершения конфликта, однако Вашингтон участие в нем прекратит. Такое мнение высказал исполнительный вице-президент вашингтонского Института ответственного государственного управления имени Куинси Трита Парси.
«Я совсем не оптимистично настроен в отношении переговоров, — сказал он, выступая на конференции, проведенной вашингтонским Арабским центром. — Я не думаю, что будут достигнуты договоренности. Я думаю, в итоге после этого без достижения договоренностей сложится новый статус-кво, при котором США выйдут из войны, но Израиль продолжит [участие]». «Израильская и иранская стороны могут продолжить боевые действия, но [президент США Дональд] Трамп найдет для себя выход из этой ситуации», — подчеркнул Парси.
«Соглашение не будет достигнуто, в частности, из-за Ливана», — пояснил эксперт. По его мнению, Тегеран считает «жизненно важным» добиться того, чтобы режим прекращения огня распространялся на Ливан. «Им (иранской стороне — прим. ТАСС) очень-очень трудно представить, что они заключили бы собственное перемирие, но бросили Ливан, особенно теперь, когда [шиитская организация] “Хезболлах” вступила в войну», — добавил Парси. По его мнению, в Тегеране также «опасаются, что если война продолжится в Ливане, то она снова затронет Иран».
Кроме того, как подчеркнул эксперт, с точки зрения Ирана, то, сможет ли вашингтонская администрация добиться прекращения ударов Израиля по Ливану, является «тестом для США». «Если США не смогут приструнить Израиль, то какой смысл в соглашении с Соединенными Штатами? Поскольку это будет означать, что Израиль может возобновить войны, а США едва ли могут не участвовать в войнах, которые он начинает. Тогда в чем смысл прекращения огня? Какой смысл в соглашении, если США не могут продемонстрировать, что контролируют израильскую сторону?» — пояснил Парси.
«Думаю, есть много причин того, что прекращение огня не приведет к каким-либо договоренностям и сложится новый статус-кво. Но основным спорным вопросом, думаю, будет Ливан», — заключил он.