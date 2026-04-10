МЧС: вертолёт вылетел на помощь пропавшим на Камчатке туристам

Спасательный вертолёт вылетел к месту обнаружения группы пропавших на Камчатке туристов, сообщили представители Главного управления МЧС России по региону.

Спасательный вертолёт вылетел к месту обнаружения группы пропавших на Камчатке туристов, сообщили представители Главного управления МЧС России по региону.

Об этом сотрудники экстренного ведомства рассказали в беседе с журналистами РИА Новости.

Представители министерства подтвердили факт отправки воздушного судна к участникам туристической группы, которых искали на полуострове.

«Только что к месту происшествия вылетел вертолёт», — сказали в МЧС.

Туристы без палатки и спутникового телефона перестали выходить на связь 7 апреля.

Позже краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев сообщил, что спасательные отряды обнаружили часть группы пропавших на Камчатке туристов, среди которых есть погибшие.