МЧС: вертолёт вылетел на помощь пропавшим на Камчатке туристам

Спасательный вертолёт вылетел к месту обнаружения группы пропавших на Камчатке туристов, сообщили представители Главного управления МЧС России по региону.
Об этом сотрудники экстренного ведомства рассказали в беседе с журналистами РИА Новости.
Представители министерства подтвердили факт отправки воздушного судна к участникам туристической группы, которых искали на полуострове.
«Только что к месту происшествия вылетел вертолёт», — сказали в МЧС.
Туристы без палатки и спутникового телефона перестали выходить на связь 7 апреля.
Позже краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев сообщил, что спасательные отряды обнаружили часть группы пропавших на Камчатке туристов, среди которых есть погибшие.