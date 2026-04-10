ТАСС: командование ВСУ расправилось с мятежниками под Харьковом

Генштаб украинской армии скрывал инцидент, а родственникам убитых отправил документы о естественных причинах смерти, сообщили в российских силовых структурах.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Насильно мобилизованные в ряды ВСУ устроили попытку вооруженного мятежа на полигоне в Чугуевском районе Харьковской области, с ними жестоко расправилось командование. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На полигоне штурмовых подразделений ВСУ в лесных массивах Чугуевского района произошла попытка вооруженного мятежа насильно мобилизованных украинцев. Украинские националисты жестоко расправились с восставшими. При этом от Генштаба ВСУ данный инцидент скрывается, а родственникам убитых военнослужащих отправлены документы о естественных причинах смерти», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что одним из погибших стал И. В. Терентьев (09.11.1979 г. р.) из Николаева, «тело которого с многочисленными переломами было возвращено родственникам».