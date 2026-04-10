В Китае сообщили о встрече Си Цзиньпина с председателем партии Гоминьдан

ПЕКИН, 10 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем партии Гоминьдан (о. Тайвань) Чжэн Ливэнь. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Это первая поездка лидера партии Гоминьдан на материковый Китай за 10 лет. Визит нацелен на укрепление обменов между двумя сторонами Тайваньского пролива и продлится до 12 апреля.