В Китае сообщили о встрече Си Цзиньпина с председателем партии Гоминьдан

Это первая поездка лидера фракции на материковый Китай за 10 лет.

ПЕКИН, 10 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем партии Гоминьдан (о. Тайвань) Чжэн Ливэнь. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

«Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в пятницу утром встретился в Пекине с председателем китайской партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь», — говорится в сообщении.

Это первая поездка лидера партии Гоминьдан на материковый Китай за 10 лет. Визит нацелен на укрепление обменов между двумя сторонами Тайваньского пролива и продлится до 12 апреля.

