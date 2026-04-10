МИД Японии выступил за сохранение каналов коммуникации с Россией

Токио считает необходимым поддерживать каналы коммуникации с Россией, несмотря на отношения, сложившиеся между странами, сказано в ежегодном докладе министерства иностранных дел Японии под названием «Синяя книга».
Документ был представлен главой ведомства Тосимицу Мотэги на заседании японского правительства 10 апреля. В докладе отмечается, что Россия и Япония имеют множество «нерешенных вопросов», требующих урегулирования.
В Токио считают, что японским властям следует вести «надлежащий диалог» с РФ. Вместе с тем, МИД Японии пообещал, что страна по-прежнему будет продолжать поддерживать Украину и оказывать санкционное давление на Россию.
В тексте также присутствует стандартная для Токио формулировка, акцентирующая внимание на необходимости «заключения мирного соглашения и урегулирования территориального вопроса».
Напомним, в конце декабря 2025 года в МИД РФ заявили, что отношения между Россией и Японией продолжают деградировать. В ведомстве подчеркнули, что для восстановления межгосударственных контактов японской стороне следует отказаться от недружественного курса.