Экс-замглавы управления МЧС Даудашвили просит отправить его на СВО

Осуждённый экс-замначальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрий Даудашвили попросил суд отправить его в зону проведения СВО.
Об этом РИА Новости заявил его адвокат Владимир Шелупахин.
«Даудашвили добивается направления в зону СВО», — сказал он.
Даудашвили был осуждён на 15 лет в совокупности по двум делам о взятках и мошенничестве с соцвыплатами.
В список изъятого имущества вошли нежилое помещение площадью 52 кв. м. в Сириусе, три квартиры в Москве и три квартиры в подмосковных Химках, участок, расположенный в Наро-Фоминском районе Подмосковья с домом и нежилыми постройками, а также участок в Павлово-Посадском районе.
Суд взыскал с него также доходы, которые он получал на протяжении семи лет благодаря сдаче имущества в аренду.