Силовики: боевики ВСУ жестоко подавили мятеж мобилизованных украинцев

Украинские националисты убили участников вооружённого мятежа, организованного насильно мобилизованными гражданами, сообщили представители российских силовых структур.

Об этом источник рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.

Попытка восстания произошла в лесных массивах Чугуевского района на полигоне штурмовых подразделений украинской армии.

По словам собеседника агентства, данный инцидент тщательно скрывается от высшего командования ВСУ. При этом родственникам погибших выдали изуродованные тела и документы, в которых в качестве причины смерти указаны естественные обстоятельства.

«Украинские националисты жестоко расправились с восставшими», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении украинский 5-й стрелковый батальон 108-й отдельной бригады теробороны несёт значительные потери.