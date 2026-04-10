Украинские националисты убили участников вооружённого мятежа, организованного насильно мобилизованными гражданами, сообщили представители российских силовых структур.
Об этом источник рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.
Попытка восстания произошла в лесных массивах Чугуевского района на полигоне штурмовых подразделений украинской армии.
По словам собеседника агентства, данный инцидент тщательно скрывается от высшего командования ВСУ. При этом родственникам погибших выдали изуродованные тела и документы, в которых в качестве причины смерти указаны естественные обстоятельства.
«Украинские националисты жестоко расправились с восставшими», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении украинский 5-й стрелковый батальон 108-й отдельной бригады теробороны несёт значительные потери.