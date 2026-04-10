«Ведомости»: Белгородскую область может возглавить генерал Шуваев

О том, что власти обсуждают возможную смену главы Белгородской области, «Ведомости» сообщили 6 апреля со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Срок полномочий на первом сроке у Гладкова истекает осенью 2026 года, но в ближайшее время его могут поменять, поясняли собеседники. Пресс-служба Гладкова опровергала слухи об отставке.