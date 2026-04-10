«Ведомости»: Белгородскую область может возглавить генерал Шуваев

Заместителя губернатора Иркутской области, генерал-майора Александра Шуваева рассматривают в качестве основного кандидата на пост главы Белгородской области в случае, если Вячеслав Гладков уйдет в отставку. Об этом «Ведомостям» сообщили два собеседника, близких к администрации президента.

Источник: Reuters

Александр Шуваев родом из Нового Оскола Белгородской области, выпускник Рязанского института Воздушно-десантных войск. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в российско-грузинском конфликте в 2008 году, в операции в Сирии и военной операции на Украине.

В 2025 году Шуваев стал участником второго потока кадровой программы для военных «Время героев». В правительство Иркутской области на должность замгубернатора он был назначен в январе этого года — курирует взаимодействие с правоохранительными органами.

О том, что власти обсуждают возможную смену главы Белгородской области, «Ведомости» сообщили 6 апреля со ссылкой на близкие к Кремлю источники. Срок полномочий на первом сроке у Гладкова истекает осенью 2026 года, но в ближайшее время его могут поменять, поясняли собеседники. Пресс-служба Гладкова опровергала слухи об отставке.

