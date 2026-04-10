ТАСС: двое из семи пропавших на Камчатке туристов найдены мёртвыми

Двое человек из состоявшей из семи участников туристической группы найдены погибшими на Камчатке, местонахождение ещё двоих путешественников остаётся неизвестным.

Об этом журналистам агентства ТАСС сообщили источники в оперативных службах региона.

По словам собеседника агентства, спасательные отряды нашли двух живых путешественников и тела двух погибших. Ещё один выживший член туристической группы в данный момент находится за перевалом.

«По информации от турфирмы, найдены двое живых туристов, двое погибших, один живой за перевалом, судьба двух неизвестна», — рассказал источник.

Туристы без палатки и спутникового телефона перестали выходить на связь 7 апреля.

Позже краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев сообщил, что спасательные отряды обнаружили часть группы пропавших на Камчатке туристов, среди которых есть погибшие.