Москалькова проинформирует ООН о пытках российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что проинформирует верховного комиссара ООН по правам человека о фактах пыток против российских военнопленных на Украине.
«Я планирую встречу по видеоконференцсвязи с верховным комиссаром ООН по правам человека с тем, чтобы довести до его сведения эти факты», — сообщила она РИА Новости.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что представители ВСУ систематически применяют физическое насилие и пытки в отношении пленных российских солдат.
Посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник заявил, что Россия передала в ООН два доклада по пыткам российских военнопленных со стороны ВСУ.