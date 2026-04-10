Военнослужащий из Хабаровского края вывел колонну машин из «серой зоны»

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, сержант Никита Романович проявил исключительную инициативу, выдержку и высокий профессионализм в условиях опасной боевой обстановки, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
"Военнослужащий ВВО из Хабаровского края сержант Никита Романович под угрозой удара противника вывел — говорится в сообщении.
В ходе критически важной смены позиций колонна техники, в составе которой следовал сержант, оказалась заблокирована из-за непроходимого участка на основном маршруте. Остановка в «серой зоне» превращала подразделение в легкую мишень. Мгновенно оценив масштаб угрозы и неизбежность артиллерийского удара по неподвижным машинам, Никита Романович принял решение самостоятельно разведать альтернативный путь.
Действуя в условиях постоянного присутствия в небе вражеских разведывательных дронов, он скрытно выдвинулся вперёд. Маневрируя на местности и используя естественные укрытия, сержант провёл детальный осмотр прилегающей территории и обнаружил заброшенную просеку, пригодную для прохода тяжёлой техники. Рискуя попасть в засаду или на минные заграждения, он лично проверил наиболее опасные участки пути и оперативно вернулся к основным силам.
Приняв на себя ответственность за манёвр, Никита Романович грамотно организовал движение машин по новому маршруту. На сложных отрезках пути — вязком грунте и крутых поворотах — он лично корректировал действия водителей, работая в непосредственной близости от движущейся техники. Его чёткие и спокойные команды позволили избежать паники и заторов.
Благодаря его самоотверженности и оперативному анализу ситуации удалось вывести скопление машин из зоны огневого риска. Подразделение вышло из-под удара без потерь в личном составе и технике, своевременно заняв назначенные рубежи.
В ходе СВО за самоотверженные действия он награждён ведомственными медалями «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» II степени, а также государственной медалью «За отвагу».