Военнослужащий из Хабаровского края вывел колонну машин из «серой зоны»

Действуя в условиях постоянного присутствия в небе вражеских разведывательных дронов, он скрытно выдвинулся вперёд. Маневрируя на местности и используя естественные укрытия, сержант провёл детальный осмотр прилегающей территории и обнаружил заброшенную просеку, пригодную для прохода тяжёлой техники. Рискуя попасть в засаду или на минные заграждения, он лично проверил наиболее опасные участки пути и оперативно вернулся к основным силам.