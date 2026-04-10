Марочко: мобилизованных в ВСУ за небольшую плату привлекают к работе в полях

ЛУГАНСК, 10 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины привлекает мобилизованных солдат к весенним полевым работам, поскольку из-за тотальной мобилизации на Украине не хватает специалистов. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, тотальная мобилизация на Украине привела к острой нехватке кадров, из-за чего весенние полевые работы во многих украинских регионах оказались под угрозой срыва. «Данным фактом решили воспользоваться командиры тыловых подразделений, предлагая сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам за определенную плату услуги мобилизованных специалистов. Многие соглашаются на данное предложение, поскольку альтернативы практически нет. Более того, для руководителей аграрного сектора это финансово выгодно, поскольку рабсила в лице военнослужащих обходится дешевле, нежели официально принятые на работу специалисты», — сказал он со ссылкой на собственные источники.