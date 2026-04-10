Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Карта: ВС РФ уничтожают машины доставки ВСУ в первые минуты обнаружения

Начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем отметил, что маршруты доставки боекомплекта и провианта противника контролируются операторами-разведчиками «Севера».

БЕЛГОРОД, 10 апреля. /ТАСС/. Операторы-разведчики 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» контролируют основные пути доставки грузов ВСУ к полевым складам в Харьковской области. Часть машин доставки уничтожается в первые минуты после обнаружения, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.

«Основные маршруты доставки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта ВСУ контролируются операторами-разведчиками “Севера”. Часть движимых украинских целей, задействованных в перевозке, уничтожается в первые минуты после обнаружения. В ходе сопровождения автомобильной техники или роботизированных комплексов наши расчеты способны обнаружить и точки выгрузки, и пункты временного хранения», — рассказал он.