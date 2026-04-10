Боец Карта: ВС РФ уничтожают машины доставки ВСУ в первые минуты обнаружения

БЕЛГОРОД, 10 апреля. /ТАСС/. Операторы-разведчики 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» контролируют основные пути доставки грузов ВСУ к полевым складам в Харьковской области. Часть машин доставки уничтожается в первые минуты после обнаружения, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия беспилотных систем 11-го корпуса с позывным Карта.
«Основные маршруты доставки горюче-смазочных материалов, провианта и боекомплекта ВСУ контролируются операторами-разведчиками “Севера”. Часть движимых украинских целей, задействованных в перевозке, уничтожается в первые минуты после обнаружения. В ходе сопровождения автомобильной техники или роботизированных комплексов наши расчеты способны обнаружить и точки выгрузки, и пункты временного хранения», — рассказал он.