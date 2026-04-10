«Единая Россия» обеспечивает финансирование инфраструктуры для занятий спортом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партийцы продолжают отчет по народной программе.
Вторая площадка форума «Единой России» «Есть результат!» прошла в Красноярске под названием «Спорт — здоровье нации». В таком формате «Единая Россия» подводит итоги выполнения народной программы, с которой партия победила на выборах в 2021 году, а также вместе с жителями края формирует предложения в новую народную программу.
За пять лет в регионе успешно реализуются проекты партии «Детский спорт» и «Выбор сильных», появилась новая инфраструктура — футбольные манежи и целая сеть физкультурных клубов по месту жительства появились в крае. Все это стало возможным, благодаря финансированию отрасли по инициативе «Единой России». Суммарно из бюджета на эти цели выделили более 50 млрд рублей. Итоги работы проверили на примере микрорайона Солнечный в Красноярске. Председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды краевого парламента, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Александр Новиков, депутаты от «Единой России» горсовета Красноярска и краевого парламента, представители спортивных организаций, тренеры посетили различные спортивные объекты. Новый футбольный манеж — самый современный во всем городе, здесь базируются юные спортсмены спортшколы олимпийского резерва «Ротор».
Мама юного футболиста Анастасия: «Илья занимается футболом с пяти лет. Условия в манеже шикарные. Ребенок находится в комфортных условиях в течение всего года. Тепло, светло, сухо, специальное покрытие. Когда играли в осенне-весенний период на открытом поле — это дождь, лед, снег, влажно, скользко. В крытом манеже это все исключается, и ребята занимаются весь год. Сейчас у нас начинаются турниры и мы верим, что наши результаты улучшатся».
Также участники осмотрели физкультурно-оздоровительный комплекс «Солнечный». Объект работает уже 15 лет, здесь функционирует многофункциональный и тренажерный залы, проводятся занятия по адаптивным видам спорта, развивают самые разные направления, от классических игровых до фехтования. Здесь же работает «Школа нового поколения», где обучают старшеклассников работе с беспилотниками.
Примером частно-государственного партнерства стал Центр спортивных единоборств, который открылся в прошлом году. На данный момент в нем на безвозмездной основе занимается более 450 детей по восьми видам единоборств.
При поддержке «Единой России» в регионе проводятся спортивные фестивали, развивается адаптивный спорт.
«Работа проведена очень большая по различным направлениям. Занимаемся дворовым спортом, школьным спортом, проводим различные мероприятия, фестивали в рамках летней оздоровительной кампании. Это позволяет эффективно вовлекать детей в занятия физкультурой и спортом. Мы отправляем детей — победителей региональных этапов наших краевых партийных соревнований на федеральные этапы. Для ребят участие во Всероссийских соревнованиях — это стимул для дальнейшего занятия спортом и физкультурой. Хочу отметить, что у нас большая команда. Большое спасибо нашим коллегам на местах, в муниципалитетах, активистам, партийцам», — отметил региональный координатор партийного проекта «Детский спорт» Павел Ростовцев.
Итоги пятилетней работы подвел Александр Новиков в ходе круглого стола: «По краю у нас у нас хорошие результаты по реализации развития спорта. В 18-ти муниципальных образованиях края у нас появились крупные физкультурно-оздоровительные комплексы. За этот период мы ввели новую субсидию для территорий для строительства небольших объектов в малых городах и сельской местности. Всего таких объектов построено уже 16. Они позволяют круглогодично заниматься спортом. На этот год на такие спортсооружения заложено 180 млн рублей. Также в планах продолжать и увеличивать их строительство. Строим плоскостные спортплощадки, около 30−35 в год, за отчетный период мы построили их почти 200. Укрепляем материально-техническую базу наших муниципальных школ, строим площадки ГТО, инфраструктура развивается. Мы идем к достижению национальных целей, поставленных Президентом нашей страны о доле граждан систематически занимающихся спортом».
Также участники мероприятия обсудили и внесли предложения в новую народную программу. Отправить свое предложение может любой желающий, для этого работает специальный сайт естьрезультат.рф.