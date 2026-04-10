Эксперт Багджи: перемирие между США и Ираном может быть продлено

Один из ведущих турецких специалистов по вопросам международной безопасности считает, что временное прекращение огня не выльется в достижение мирных договоренностей.

СТАМБУЛ, 10 апреля. /ТАСС/. Временное прекращение огня между США и Ираном по итогам предстоящих переговоров в Пакистане может быть продлено, но оно не выльется в достижение мирных договоренностей. Об этом заявил ТАСС глава экспертно-аналитического центра «Глобальная консультативная группа Анкары» (Ankara Global Advisory Group), один из ведущих турецких специалистов по вопросам международной безопасности Хюсейн Багджи.

«Временное перемирие может быть продлено и стать постоянным, но не более. Ожидать иных результатов по итогам переговоров в Пакистане, в частности по окончательному мирному урегулированию конфликта, вряд ли следует», — сказал он.

По мнению Багджи, архитектура безопасности Ближнего Востока в свете иранского кризиса претерпит изменения. «Ближний Восток больше не будет прежним», — отметил он.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше