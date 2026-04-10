Эксперт Багджи: перемирие между США и Ираном может быть продлено

СТАМБУЛ, 10 апреля. /ТАСС/. Временное прекращение огня между США и Ираном по итогам предстоящих переговоров в Пакистане может быть продлено, но оно не выльется в достижение мирных договоренностей. Об этом заявил ТАСС глава экспертно-аналитического центра «Глобальная консультативная группа Анкары» (Ankara Global Advisory Group), один из ведущих турецких специалистов по вопросам международной безопасности Хюсейн Багджи.
«Временное перемирие может быть продлено и стать постоянным, но не более. Ожидать иных результатов по итогам переговоров в Пакистане, в частности по окончательному мирному урегулированию конфликта, вряд ли следует», — сказал он.
По мнению Багджи, архитектура безопасности Ближнего Востока в свете иранского кризиса претерпит изменения. «Ближний Восток больше не будет прежним», — отметил он.