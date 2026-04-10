Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Астрахани возобновили работу

Аэропорты во Владикавказе, Грозном и Астрахани полностью сняли ранее введённые ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Представители агентства пояснили, что временные запреты на использование воздушного пространства вводились исключительно для обеспечения безопасности полётов.
Ранее сообщалось, что аэропорты Екатеринбурга, Кирова, Ижевска и Перми вновь работают — Росавиация сняла введённые ранее ограничения.