Отец Илона Маска считает Путина уверенным в своих решениях лидером

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отличается рациональностью, он очень уверенный в своих решениях лидер. Такое мнение в интервью ТАСС выразил международный эксперт в области высокотехнологичных инвестиций и инноваций Эррол Маск.
Говоря о лидерах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе, он назвал их «рациональными людьми». «Особенно Путин — совершенно очевидно, что это очень рациональный человек, — продолжил Маск. — Я много слушал, как он говорит. Очень рациональный, стабильный, сильный в своей позиции, уверенный в своей позиции. А Трамп — с огромным жизненным опытом».
«Я был бы очень рад видеть, как они снова разговаривают, они довольно быстро пришли бы к соглашению, необязательно к соглашению, которое обрадовало бы других людей», — добавил он.
Полный текст интервью будет опубликован в ближайшие дни.