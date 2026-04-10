Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: воздушное пространство Кувейта останется закрытым 42-е сутки подряд

Запрет на полеты продлили до 19:00 мск 10 апреля, сообщил источник агентства.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Кувейта, закрытом 28 февраля, сохранится еще как минимум 12 часов. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

«Авиационные власти Кувейта продлили запрет на полеты еще на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС), таким образом, небо над страной будет закрыто для гражданской авиации уже 42-е сутки», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что полеты в эмирате прекратили в первой половине дня 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

После прекращения огня США и Ираном свое небо открыли Ирак, Сирия и Бахрейн. Последний готов принимать самолеты и разрешать транзит после предварительного согласования. Частичные ограничения продолжают действовать в воздушном пространстве Катара и ОАЭ.

