ТАСС: воздушное пространство Кувейта останется закрытым 42-е сутки подряд

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Запрет на полеты гражданской авиации в воздушном пространстве Кувейта, закрытом 28 февраля, сохранится еще как минимум 12 часов. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.
«Авиационные власти Кувейта продлили запрет на полеты еще на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск — прим. ТАСС), таким образом, небо над страной будет закрыто для гражданской авиации уже 42-е сутки», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что полеты в эмирате прекратили в первой половине дня 28 февраля из-за военной операции США и Израиля против Ирана.