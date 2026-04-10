У православных наступила Страстная пятница

Наступила Великая (Страстная) пятница — самый скорбный день церковного календаря, в который принято вспоминать крестные страдания и смерть Иисуса Христа на Голгофе.
В этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба.
В церквях совершается поклонение плащанице, над которой читают Евангелие и исполняют погребальные песнопения. На утрене Великой пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса.
Также Великая пятница — единственный день в году, когда православные храмы не совершают Божественную литургию.