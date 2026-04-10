Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У православных наступила Страстная пятница

Наступила Великая (Страстная) пятница — самый скорбный день церковного календаря, в который принято вспоминать крестные страдания и смерть Иисуса Христа на Голгофе.

В этот день Страстной седмицы пост становится особенно строгим: не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба.

В церквях совершается поклонение плащанице, над которой читают Евангелие и исполняют погребальные песнопения. На утрене Великой пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса.

Также Великая пятница — единственный день в году, когда православные храмы не совершают Божественную литургию.