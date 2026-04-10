Американские военные уличили Хегсета во лжи после удара Ирана

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американские военные, выжившие после удара Ирана по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета, пожаловавшись, что их подразделение оказалось в опасном положении, сообщает телеканал CBS.

Источник: Reuters

«Выжившие после самого смертоносного нападения Ирана на американские войска с начала войны оспорили описание событий, данное Пентагоном, и заявили, что их подразделение в Кувейте оказалось в опасном положении, когда шесть военнослужащих погибли и более 20 получили ранения», — говорится в материале.

Бойцы подразделения в беседе с телеканалом оспорили описание событий, данное главой Пентагона Питом Хегсетом, который заявил, что беспилотник смог «проскользнуть» через оборону базы в Кувейте.

«Утверждение о том, что “один из них чудом избежал гибели”, — ложь. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение… было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция», — сообщил один из военнослужащих на основе анонимности.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников утверждает, что в ходе атаки иранского БПЛА по базе в Кувейте пострадали 15 американских военных, большинство вернулись в строй.

Кувейтский порт Эш-Шуайба, где произошел инцидент, активно используется американскими военными для переброски военной техники и личного состава на Ближнем Востоке.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В ночь на среду Тегеран и Вашингтон договорились о двухнедельном перемирии.

