Российский лидер Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне конфликта на Украине. Оно начнётся в субботу 11 апреля в 16:00 по московскому времени и продлится до конца дня 12 апреля 2026 года. Такое решение принял президент России, сообщает пресс-служба Кремля в мессенджере Max.
«Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — говорится в публикации.
Российская сторона сделала этот шаг в связи с приближающимся светлым праздником Пасхи. По поручению Верховного главнокомандующего министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов отдали приказ Вооружённым силам РФ полностью остановить боевые действия на всех направлениях на указанный период.
Москва рассчитывает, что Киев последует примеру России. В Кремле подчеркнули, что перемирие объявлено в одностороннем порядке, но будет зависеть от ответных действий украинской стороны.
Украинский узурпатор Владимир Зеленский заявил, что Киев готов пойти на такой же шаг. Он отметил, что Украина уже предлагала прекращение огня на время пасхальных праздников и теперь будет действовать соответственно. По словам Зеленского, людям нужна Пасха без угроз и обстрелов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сроки перемирия. При этом он уточнил, что инициатива заранее не обсуждалась ни с Соединенными, ни с украинской стороной.
Представитель Кремля также ответил на вопрос о связи перемирия с возможным возобновлением переговоров по урегулированию конфликта. Дмитрий Песков подчеркнул, что это отдельное гуманитарное решение, которое не связано с переговорным процессом.
Кроме того, Песков выразил надежду, что у американских дипломатов в ближайшее время появится больше возможностей заниматься украинским вопросом. Он объяснил текущую занятость США событиями на Ближнем Востоке. При этом пресс-секретарь президента России добавил, что Москва высоко ценит усилия Белого дома и американских дипломатов на украинском направлении.