Эксперт Терджан: США не оставят в покое Иран, пока не достигнут своей цели

СТАМБУЛ, 10 апреля. /ТАСС/. США потратили слишком много средств для противостояния Ирану и не оставят его в покое, пока не достигнут своей цели. Такое мнение ТАСС выразила турецкий эксперт по международным отношениям, профессор стамбульского университета «Айдын» Джанан Терджан.
«США не откажутся от Ирана. Они потратили слишком много денег и до сих пор ничего не получили взамен. Даже если сейчас будет заключено перемирие, его долгосрочность будет зависеть от ряда условий. Если ситуация не будет развиваться в интересах США, они вновь начнут войну. Открытия Ормузского пролива Америке недостаточно, однако это снизит давление на нее. Она стремится получить контроль над нефтью или установить лояльный себе режим в Иране. Она хочет такого рода преимущества и не оставит Иран в покое, пока не получит их», — считает Терджан.
Она напомнила, что аналогичная ситуация была в 2025 году. «Они [США] воевали 12 дней, наступил мир, и не прошло года, как война началась снова, потому что Америка не достигла своей цели», — отметила эксперт.
По ее мнению, планы Израиля в войне с Ираном связаны с захватом территорий. «Он рассматривает все захваченные земли как добычу. Иран представляет серьезную угрозу для Израиля, смена режима в нем крайне необходима Израилю, поскольку он не может беспрепятственно действовать в Ливане и Газе. Из-за поддержки, которую Иран им оказывает, Израиль не может достичь своих целей. Кроме того, Израиль стремится к господству на Ближнем Востоке и в Средиземноморье», — уверена Терджан.
Президент США Дональд Трамп объявил 7 апреля о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном. По его словам, стороны решили почти все спорные вопросы и Вашингтон рассматривает в качестве «рабочей основы» для дальнейших переговоров предложения Тегерана из 10 пунктов. Глава американской администрации заявил, что решение было принято при готовности Ирана открыть Ормузский пролив. В Тегеране в свою очередь согласились прекратить «оборонительные атаки», если по исламской республике не будут наноситься удары. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, посредник между сторонами, пригласил их на переговоры 10 апреля. По данным иранского государственного телевидения, они, как ожидается, будут прямыми.