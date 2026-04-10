В США набросились на Нетаньяху из-за новой выходки

«Объявленное во вторник вечером президентом Дональдом Трампом и подтвержденное иранскими официальными лицами перемирие находится на грани срыва. Если премьер-министр Израиля Нетаньяху добьется своего, оно может вскоре прекратить свое действие», — говорится в материале.
Как пишет автор, израильский премьер даже на уровне риторики подчеркивает, что конфликт еще не окончен, а все нынешние меры — перемирие и переговоры — носят лишь временный характер, и все поставленные цели будут достигнуты.
«Теперь, потенциально сводя на нет усилия США по выходу из конфликта с Ираном, израильский премьер-министр оказывается в привычном положении: ему предстоит играть роль дестабилизатора любой формы разрядки в отношениях между США и Ираном», — заключило издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.
В среду ночью президент американский лидер заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.