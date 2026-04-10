Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США набросились на Нетаньяху из-за новой выходки

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается сорвать перемирие между Ираном и США, пишет американский портал The Intercept.

Источник: AP 2024

«Объявленное во вторник вечером президентом Дональдом Трампом и подтвержденное иранскими официальными лицами перемирие находится на грани срыва. Если премьер-министр Израиля Нетаньяху добьется своего, оно может вскоре прекратить свое действие», — говорится в материале.

Как пишет автор, израильский премьер даже на уровне риторики подчеркивает, что конфликт еще не окончен, а все нынешние меры — перемирие и переговоры — носят лишь временный характер, и все поставленные цели будут достигнуты.

«Теперь, потенциально сводя на нет усилия США по выходу из конфликта с Ираном, израильский премьер-министр оказывается в привычном положении: ему предстоит играть роль дестабилизатора любой формы разрядки в отношениях между США и Ираном», — заключило издание.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо росли в большинстве стран мира.

В среду ночью президент американский лидер заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше