Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: над Ростовской областью за ночь сбили более 50 беспилотников

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили свыше 50 беспилотников над территорией Ростовской области.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Массированной воздушной атаке подверглись сразу десять районов. В результате падения обломков одного из аппаратов в селе Шептуховка повреждено окно в частном доме.

Губернатор пояснил, что в ходе инцидента никто не пострадал, а возгораний на земле не зафиксировано. Он также пообещал оказать владелице пострадавшего жилья помощь в устранении последствий.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области украинские беспилотники повредили пять частных домов.

