Слюсарь: над Ростовской областью за ночь сбили более 50 беспилотников

Минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили свыше 50 беспилотников над территорией Ростовской области.
Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Массированной воздушной атаке подверглись сразу десять районов. В результате падения обломков одного из аппаратов в селе Шептуховка повреждено окно в частном доме.
Губернатор пояснил, что в ходе инцидента никто не пострадал, а возгораний на земле не зафиксировано. Он также пообещал оказать владелице пострадавшего жилья помощь в устранении последствий.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области украинские беспилотники повредили пять частных домов.