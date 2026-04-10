МЧС дополнительно направило в подтопленные районы Дагестана 100 спасателей

МЧС России дополнительно направило в подтопленные районы Дагестана 100 спасателей.
Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.
Соответствующее поручение отдал глава МЧС Александр Куренков.
«Направлены спасатели Донского спасательного центра МЧС России в количестве 100 человек и 30 единиц техники», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что глава МЧС прилетел в Махачкалу.
Куренков пообщался с жителями Дагестана, дома которых пострадали от паводков.
Также сообщалось, что самолёт МЧС России доставил в пострадавший от наводнения Дагестан гуманитарную помощь.