Китайские аналитики заявили, что политика Японии в отношении России после введения санкций привела к негативным последствиям для Токио. Об этом сообщает издание Sohu, пересказ которого приводит АБН24.
По оценке авторов, Япония, поддержав ограничения против РФ, заняла жесткую позицию и тем самым ухудшила собственное экономическое положение. Отмечается, что страна остается одной из наиболее зависимых от импорта энергоресурсов среди крупных экономик.
На этом фоне, как утверждается, ограничения поставок нефти со стороны России усилили давление на японскую экономику. В публикации указывается, что Москва отказалась от экспорта энергоресурсов в государства, поддержавшие ценовой потолок.
Дополнительным фактором названа ситуация на мировом энергетическом рынке. По версии китайских авторов, напряженность вокруг Ормузского пролива повлияла на поставки и цены, что осложнило положение стран-импортеров.
В материале также упоминаются заявления представителей российского МИД, включая критику политики Японии и указание на отсутствие перспектив для восстановления сотрудничества без изменения санкционного курса.
Отдельно подчеркивается позиция Москвы по вопросу Южных Курил, который, по заявлениям российской стороны, не подлежит пересмотру.
Авторы публикации делают вывод, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений японских властей и ситуации на мировом энергетическом рынке.
Читайте также: Мотэги сделал заявление: Япония берет на себя роль посредника в ядерном споре.