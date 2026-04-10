Силы ПВО сбили за ночь 151 БПЛА ВСУ над Россией

Силы ПВО армии России сбили за ночь 151 украинский беспилотник над регионами страны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили свыше 50 беспилотников над территорией региона.
