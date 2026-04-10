Слюсарь: Ростовская область отразила массированную атаку БПЛА ВСУ

Ростовская область отразила массированную атаку БПЛА ночью 10 апреля: сбито более 50 дронов в 10 районах.
Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, минувшей ночью регион вновь подвергся массированной воздушной атаке. Силами ПВО уничтожено более пятидесяти БПЛА в десяти муниципалитетах.
Под ударом оказались Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонской, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский и Обливский районы.
К сожалению, падение обломков дронов привело к последствиям на земле. В селе Шептуховка Чертковского района осколками повреждено остекление одного окна в частном жилом доме. Пострадавших нет, возгораний также удалось избежать. Власти окажут помощь хозяйке дома в устранении ущерба.