Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК России возбудил дело после гибели двух туристов на Камчатке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения и гибели участников туристической группы в районе Авачинского перевала, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

Об этом представители ведомства написали в официальном заявлении.

Как следует из публикации, на маршруте у реки Шумная путешественники разделились. Двое туристов с палаткой и спутниковым телефоном остались, а семеро продолжили движение без снаряжения и связи, после чего пропали.

Следователи пояснили, что производство ведётся по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц).

В ходе поисковых мероприятий специалисты обнаружили тела двух погибших туристов, местонахождение ещё пятерых установлено, они живы.

Туристы без палатки и спутникового телефона перестали выходить на связь 7 апреля.

Позже краевой министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев сообщил, что спасательные отряды обнаружили часть группы пропавших на Камчатке туристов, среди которых есть погибшие.

