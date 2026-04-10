Жесткое требование: Трамп просит Нетаньяху снизить количество ударов по Ливану

Вашингтон предпринимает шаги, чтобы не допустить срыва договоренностей о прекращении огня на фоне конфликта Израиля и Ливана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал ограничить удары по «Хезболле». Это связано с подготовкой переговоров между США и Ираном, которые запланированы на ближайшие дни.
Источник издания отметил, что разговор лидеров носил жесткий характер и был короче обычного. В то же время представители Ливана заявили о готовности к переговорам, однако настаивают на немедленной остановке ударов со стороны Израиля.
Несмотря на то что режим прекращения огня формально не распространяется на территорию Ливана, Израиль, по данным американских источников, согласился учитывать переговорный процесс и демонстрирует готовность к взаимодействию.
Ранее The New York Times допускала обострение разногласий между Вашингтоном и Тель-Авивом по вопросу перемирия с Ираном. По оценкам аналитиков, израильская сторона может добиваться от США более жесткой линии в диалоге с Тегераном.
