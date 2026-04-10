Жители западных округов края оценили благоустройство 40 новых пространств

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В западных городах края по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» за восемь лет обустроили 40 общественных пространств.
Все территории для преображения выбирали жители городов Ачинск, Боготол, Назарово, Ужур, Шарыпово, ЗАТО Солнечный на всероссийском голосовании. Ежегодно в нем участвуют муниципальные образования с населением свыше 10 тысяч человек.
С начала реализации федеральной программы в Ачинске обустроили парк «Берёзовая роща», сквер в 1-м микрорайоне, водно-ландшафтный парк возле реки Чулым. Жители Боготола получили выбранные ими для преображения несколько скверов. В городе Назарово за несколько этапов обновили парк «Берёзовая роща», аллею в районе школы № 3, территорию вблизи детской спортивной школы, благоустроили несколько скверов. В ЗАТО поселок Солнечный — центральную площадь. В Ужуре преобразили городской парк и несколько скверов. В городе Шарыпово появился парк «Зелёный островок», несколько новых скверов и территорий, площадь возле остановочного пункта у торгового центра, а также площадь в Центральном парке.
Всего с 2018 года в крае появилось более 270 благоустроенных пространств, выбранных жителями. В этом году преобразятся ещё 33 территории. Очередное голосование за выбор мест для благоустройства в следующем году состоится с 21 апреля по 12 июня.
Напомним, что кроме нацпроекта, который действует в городах с населением свыше 10 тысяч человек, в крае реализуются региональные программы благоустройства в небольших поселках. С 2020 года в западных территориях преобразились улицы с прилегающими спортивными и детскими площадками в селе Малиновка Ачинского округа, селе Новобирилюссы Бирилюсского округа, в сёлах Красная Сопка, Красная Поляна, посёлках Преображенский и Глядень Назаровского округа, селе Кулун Ужурского округа, сёлах Новоалтатка, Холмогорское, Березовское Шарыповского округа, сёлах Тюхтет и Большой Улуй.
Благодаря краевому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды крупные благоустроенные парки, набережные, площади появились в Ужуре, Ачинске, Шарыпове, Боготоле, Назарове, посёлках Преображенский и Глядень, селе Красная Поляна Назаровского округа, селе Солгон Ужурского округа.