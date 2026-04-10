Жители западных округов края оценили благоустройство 40 новых пространств

С начала реализации федеральной программы в Ачинске обустроили парк «Берёзовая роща», сквер в 1-м микрорайоне, водно-ландшафтный парк возле реки Чулым. Жители Боготола получили выбранные ими для преображения несколько скверов. В городе Назарово за несколько этапов обновили парк «Берёзовая роща», аллею в районе школы № 3, территорию вблизи детской спортивной школы, благоустроили несколько скверов. В ЗАТО поселок Солнечный — центральную площадь. В Ужуре преобразили городской парк и несколько скверов. В городе Шарыпово появился парк «Зелёный островок», несколько новых скверов и территорий, площадь возле остановочного пункта у торгового центра, а также площадь в Центральном парке.