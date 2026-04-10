Игнатьев: Приднестровье призвало Молдавию возобновить переговоры руководства

Приднестровье предлагает Молдавии возобновить политический диалог на уровне руководства и разблокировать переговорный формат «5+2», заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

Об этом руководитель ведомства рассказал в интервью журналистам РИА Новости.

В ближайшее время Кишинёв планирует ввести новые фискальные меры. Молдавия намерена впервые начать взимать налог на добавленную стоимость и акцизы с приднестровских предприятий.

По словам дипломата, возвращение к диалогу является единственным способом сойти с опасной траектории, к которой власти республики подталкивают ситуацию. Он также подчеркнул необходимость разблокировки международной площадки «5+2» для выработки компромиссных решений.

Ранее Игнатьев заявил, что процесс вступления Молдавии в Европейский союз абсолютно неосуществим без урегулирования конфликта с Тирасполем.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
