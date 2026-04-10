Игнатьев: Приднестровье призвало Молдавию возобновить переговоры руководства

Приднестровье предлагает Молдавии возобновить политический диалог на уровне руководства и разблокировать переговорный формат «5+2», заявил глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.
Об этом руководитель ведомства рассказал в интервью журналистам РИА Новости.
В ближайшее время Кишинёв планирует ввести новые фискальные меры. Молдавия намерена впервые начать взимать налог на добавленную стоимость и акцизы с приднестровских предприятий.
По словам дипломата, возвращение к диалогу является единственным способом сойти с опасной траектории, к которой власти республики подталкивают ситуацию. Он также подчеркнул необходимость разблокировки международной площадки «5+2» для выработки компромиссных решений.
Ранее Игнатьев заявил, что процесс вступления Молдавии в Европейский союз абсолютно неосуществим без урегулирования конфликта с Тирасполем.