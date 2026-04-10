Владимир Путин назначил в Омской области трех новых судей

В Омской области прошло новое назначение судей решением президента РФ Владимира Путина. Указ датирован 9 апреля.
Как уточнил Телеграм-канал «Суды Омской области», председателем Седельниковского районного суда Омской области на шестилетний срок полномочий стала Дария Жаргакова. Судьей Октябрьского райсуда Омска назначена Диляра Кучукова.
Кроме того, назначение судьей областного арбитражного суда получила Алина Бабенкова.
Ранее мы писали, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 марта объявила об открытии вакансий на должности глав 19 региональных и арбитражных судов. В рамках этого отбора состоится и конкурс кандидатов на пост председателя Омского областного суда.