Новый верховный лидер Ирана призвал соседей по региону занять правильную сторону

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обратился к странам Персидского залива. Он призвал соседей по региону «занять правильную сторону». Об этом сообщает агентство Tasnim.

Источник: Life.ru

В заявлении, зачитанном диктором государственного телевидения, говорится, что преступные агрессоры, напавшие на страну, не будут оставлены в покое. Хаменеи подчеркнул, что каждый должен об этом знать.

Верховный лидер заверил, что его страна никогда не искала войны, но в то же время готова военным путём отстаивать свои права.

Ранее Life.ru писал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал вывести управление Ормузским проливом на новый этап. Он заявил, что страна продолжит контролировать пролив. Также Хаменеи отметил, что Иран будет требовать репарации за причинённый ущерб и пролитую кровь.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше