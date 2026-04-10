50 дронов за неделю: ВСУ атаковали танк ВС РФ — машина выстояла

Вооруженные силы Украины в течение недели пытались уничтожить танк Вооруженных сил России, задействовав около 50 беспилотников, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя командира танкового батальона 58-й гвардейской армии с позывным Маэстро.
По его данным, инцидент произошел несколько месяцев назад во время выполнения огневых задач с закрытой позиции. Из-за высокой плотности огня место расположения боевой машины было выявлено.
После обнаружения танк подвергся серии ударов. По словам военнослужащего, противник использовал порядка 30 FPV-дронов, около 15 ударных беспилотников самолетного типа и четыре тяжелых аппарата, известных как «Баба-Яга».
Несмотря на интенсивные атаки, техника не была выведена из строя. Военный отметил, что позицию заранее оборудовали с учетом угрозы беспилотников, что позволило выдержать удары.
После снижения активности атак экипаж покинул позицию. Танк не получил серьезных повреждений и продолжил выполнение задач.
Как уточняется, удары наносились по району в Запорожской области. Также военные передали видеозапись поражения укрепленных позиций противника.
Читайте также: Удар по кладбищу: в Донецке ВСУ атакована похоронная процессия.