Ростовская область и Республика Беларусь укрепляют сотрудничество

Партнёрство развивают по всем ключевым направлениям.

Вопросы сотрудничества Ростовской области и Республики Беларусь обсудили губернатор Юрий Слюсарь и чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в РФ Юрий Селивёрстов. Встреча прошла 9 апреля, сообщает сайт правительства региона.

Стороны подтвердили развитие партнёрства по ключевым направлениям: транспорт, ЖКХ, строительство и АПК. Товарооборот между регионами составляет почти 800 млн долларов, есть потенциал роста до 1 млрд долларов.

В ходе встречи сообщили, что Ростовской области требуется более 650 единиц нового подвижного состава. Рассматривается поставка техники Минского автомобильного завода (МАЗ) — электробусов, троллейбусов и зарядных станций, включая тестовую эксплуатацию. В отрасли АПК возможно создание молочно-товарных комплексов по белорусской модели.

Также Юрий Слюсарь пригласил белорусских партнёров на форум «Инновации в пищевой промышленности», который летом пройдёт в донской столице.

