Наемники из ФРГ в Харькове: генерал Попов предупредил о риске контратак

Российские военные за последние двое суток нанесли около 20-ти ударов по объектам в Харькове и Харьковской области, информирует aif.ru со ссылкой на заслуженного военного летчика, генерал-майора Владимира Попова.

По его оценке, в городе сохраняется значительное сосредоточение сил противника. В том числе, как утверждает военный эксперт, туда перебрасывают иностранных наемников, включая граждан Польши, Франции и Германии.

Попов указал, что украинская сторона формирует в регионе резервную инфраструктуру, в том числе площадки, которые могут использоваться как запасные аэродромы. Эти меры, по его мнению, связаны с попытками подготовить новые наступательные действия.

Он также отметил, что расчет может строиться на возможном прорыве в приграничных районах при недостаточной плотности обороны. В этой связи, как считает генерал, иностранные бойцы могут быть задействованы для поддержки контратак.

Отдельно Попов связал усиление ударов по региону с действиями главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который, по его словам, накапливает в Харьковской области личный состав и технику.

Кроме того, удары наносятся по промышленным объектам, продолжающим работу в регионе.

