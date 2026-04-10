30 пунктов пропуска модернизируют на границе Казахстана и России к 2028 году

Всего 37 пунктов отремонтируют на внутренней границе ЕАЭС.

Источник: Sputnik.kz

Астана, 10 апреля — Sputnik

АО «НК “КазАвтоЖол”» планирует модернизацию автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией. Об этом сообщил председатель правления компании Дархан Иманашев на Международном транспортно-логистическом форуме в Санкт-Петербурге.

Приоритетное направление

Транспортно-логистическое взаимодействие с Россией остаётся одним из приоритетных направлений для Казахстана. Иманашев подчеркнул, что модернизация приграничной инфраструктуры будет способствовать укреплению торгово-экономических связей, повышению эффективности транспортно-логистических коридоров и обеспечению бесперебойного и безопасного перемещения товаров и граждан в рамках Евразийского экономического союза.

Модернизация пунктов пропуска

До 2028 года планируется модернизировать 37 автомобильных пунктов пропуска, из которых 30 находятся на казахстанско-российском участке границы. Это позволит улучшить условия для пересечения границы и повысить её пропускную способность.

Дорожно-строительный сезон 2026 года

В рамках дорожно-строительного сезона 2026 года планируется охватить всеми видами работ порядка 8,9 тыс. км автомобильных дорог республиканского значения. Это свидетельствует о значительных планах по развитию дорожной инфраструктуры в стране.

Новый этап инфраструктурного развития

Нацкомпания также приступает к реализации нового этапа инфраструктурного развития, который предусматривает строительство и реконструкцию автомобильных дорог общей протяжённостью 3,4 тыс. км. Это позволит создать дополнительные транспортные коридоры и улучшить логистические маршруты.

Ключевые проекты

Среди ключевых проектов:

  • «Центр — Запад»;

  • «Караганда — Жезказган» (572 км);

  • «Кызылорда — Саксаульск» (462 км);

  • «Бейнеу — Саксаульск» (765 км);

  • «Ургайсын — Саксаульск» (312 км).

Реализация этих проектов позволит сформировать дополнительные сквозные транспортные коридоры, которые обеспечат более эффективные маршруты в западном направлении и далее в сторону России.