Экстренные меры НАТО: Трамп потребовал от Рютте защиты Ормузского пролива

По данным источников, американская сторона добивается таких обязательств от стран Альянса в течение нескольких дней, подчеркивая критическую значимость вопроса для США и Европы.
Выступая в Вашингтоне, Марк Рютте отметил, что страны НАТО при координации с США, в том числе при участии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, придерживаются общей позиции о недопустимости закрытия Ормузского пролива и необходимости сохранить его открытым.
Несмотря на это, Дональд Трамп продолжил критиковать союзников по Альянсу, выразив сомнения в их готовности поддерживать США в ключевые моменты.
Ранее американская пресса сообщала, что Трамп в жесткой форме обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Телефонный разговор был короче обычного. По данным источников, администрация США предпринимает шаги, чтобы не допустить срыва переговоров с Ираном, запланированных на ближайшие выходные.
Читайте также: Жесткое требование: Трамп просит Нетаньяху снизить количество ударов по Ливану.