Экстренные меры НАТО: Трамп потребовал от Рютте защиты Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал союзников принять срочные меры для обеспечения безопасности Ормузского пролива, сообщает CNN со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным источников, американская сторона добивается таких обязательств от стран Альянса в течение нескольких дней, подчеркивая критическую значимость вопроса для США и Европы.

Как уточняется, в ходе переговоров союзники заявили о неожиданности военных действий США и Израиля против Ирана. По словам одного из представителей дипломатических кругов, этот фактор потребовал дополнительных разъяснений в диалоге с Вашингтоном.

Выступая в Вашингтоне, Марк Рютте отметил, что страны НАТО при координации с США, в том числе при участии премьер-министра Великобритании Кира Стармера, придерживаются общей позиции о недопустимости закрытия Ормузского пролива и необходимости сохранить его открытым.

Несмотря на это, Дональд Трамп продолжил критиковать союзников по Альянсу, выразив сомнения в их готовности поддерживать США в ключевые моменты.

Ранее американская пресса сообщала, что Трамп в жесткой форме обсудил ситуацию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Телефонный разговор был короче обычного. По данным источников, администрация США предпринимает шаги, чтобы не допустить срыва переговоров с Ираном, запланированных на ближайшие выходные.

Читайте также: Жесткое требование: Трамп просит Нетаньяху снизить количество ударов по Ливану.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше